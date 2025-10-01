Após a perda de um dos gêmeos, Clara Maia atualiza estado de Theo
Dez dias após o parto prematuro de emergência, Clara Maia atualizou seus seguidores sobre a recuperação de Theo, que segue internado na UTI. Ela escreveu: “Theo está ótimo, tias! Se recuperando, aumentando o tetê, respondendo a tudo superbem! Muito obrigada por todo carinho e orações!”.
A influenciadora também compartilhou um detalhe divertido sobre o bebê. “Curiosidade: ele tem um pé enorme pro tamanho!”, disse com bom humor. O pequeno segue recebendo cuidados intensivos.
O dia mais difícil e cheio de fé
Clara recordou o parto, quando perdeu o gêmeo Túlio. “20/09/25, o dia mais difícil das nossas vidas. Fomos atravessados pela pior dor do mundo!”. Apesar disso, ela ressaltou: “Vivenciamos um dia de milagre, de esperança e muita fé”.
Casada com André Coelho, a influenciadora se declarou ao marido: “Nunca vou conseguir traduzir o que é te abraçar no final desses dias… obrigada por tanto”.
