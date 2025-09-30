fechar
Vitão abre o coração sobre namoro com cantora após 'sigilo' de três anos: "Nos apoiamos"

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/09/2025 às 9:44
Vitão abriu o jogo sobre a atual fase do seu relacionamento com Lou Garcia. O cantor, que vive romance com a cantora e ex-participante do The Voice Kids há cerca de três anos, tornou público apenas em julho deste ano.

Em entrevista ao portal Gshow, o músico derreteu-se ao falar da amada. “É bom ter alguém para somar, que entenda questões mais profundas e também artisticamente”, iniciou.

“Nos apoiamos”

Vitão, por sua vez, enalteceu a parceria pessoal e profissional com Lou Garcia. “Nos apoiamos muito. Ele escuta todas as minhas músicas e eu as dele. Escrevemos juntos. É muito gostoso”, disse ele, que derreteu-se ao enaltecer o talento da namorada, conhecida pelo hit ‘Não Fosse Tão Tarde’.

“O Brasil tem que cada vez mais consumir essa mulher, que é o que há de bom de música nesse país”, pontuou Vitão.

VEJA MAIS: Antes e depois: Vitão chama atenção da web por novo visual

