Vitão abre o coração sobre namoro com cantora após ‘sigilo’ de três anos: “Nos apoiamos”
Vitão abriu o jogo sobre a atual fase do seu relacionamento com Lou Garcia. O cantor, que vive romance com a cantora e ex-participante do The Voice Kids há cerca de três anos, tornou público apenas em julho deste ano.
Em entrevista ao portal Gshow, o músico derreteu-se ao falar da amada. “É bom ter alguém para somar, que entenda questões mais profundas e também artisticamente”, iniciou.
“Nos apoiamos”
Vitão, por sua vez, enalteceu a parceria pessoal e profissional com Lou Garcia. “Nos apoiamos muito. Ele escuta todas as minhas músicas e eu as dele. Escrevemos juntos. É muito gostoso”, disse ele, que derreteu-se ao enaltecer o talento da namorada, conhecida pelo hit ‘Não Fosse Tão Tarde’.
“O Brasil tem que cada vez mais consumir essa mulher, que é o que há de bom de música nesse país”, pontuou Vitão.
