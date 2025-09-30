Ator pornô Austin Wolf é condenado a 19 anos de prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Justin Heath Smith, conhecido como Austin Wolf, de 44 anos, recebeu pena de 19 anos de prisão em Nova York. A sentença foi divulgada após investigações apontarem sua participação em crimes relacionados à pornografia infantil.

Wolf, que estrelou mais de 100 filmes adultos, admitiu culpa há três meses. Ele foi acusado de “incitar um menor a se envolver em atividade sexual ilegal” e de manter um padrão de conduta considerado proibido pelas autoridades.

Provas coletadas pela investigação

A promotoria revelou que Wolf possuía mais de 1.200 arquivos ilegais, incluindo registros de bebês e crianças em situações de abuso. Entre as evidências, consta “um vídeo que mostra uma criança de 10 anos sendo amarrada e abusada sexualmente”.

Segundo o procurador Jay Clayton, os crimes foram classificados como “horríveis”. Ele declarou: “O único lugar do ator em Nova York é atrás das grades”. Além da pena, Wolf terá 10 anos de liberdade supervisionada e multa de US$ 40 mil.

