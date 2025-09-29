Atriz e comediante Berta Loran morre aos 99 anos no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Berta Loran faleceu no domingo (28), em um hospital de Copacabana, aos 99 anos. Nascida em Varsóvia, chegou ao Brasil aos 9 anos e tornou-se referência em programas humorísticos da TV Globo, onde construiu mais de 70 anos de carreira.

Na emissora, iniciou em 1966 e brilhou em atrações como Riso Sinal Aberto, Balança Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. Também atuou em novelas como Amor com Amor se Paga e A Dona do Pedaço.

Humor como essência de vida

Em entrevista, Berta afirmou: “Humor é tudo na vida”, destacando que essa habilidade era um verdadeiro dom. A atriz também brilhou no teatro e no cinema.

Desde pequena, encantou-se pelos palcos. “Com 14 anos, botei o salto alto da minha mãe, subi no palco e o povo começou a rir”, contou.

