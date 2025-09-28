fechar
Laura Pausini entrega segredo de pele boa: ‘Fazer amor ajuda muito’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/09/2025 às 14:26
Laura Pausini, cantora, confessou o segredo de manter uma pele perfeita aos 51 anos: não gosta de tomar sol e não deixa de fazer amor com o seu marido, o músico Paolo Carta.

“Acho que a minha pele é boa, provavelmente, por conta disso (evitar o sol) e também porque eu gosto muito de fazer amor. Fazer amor ajuda muito a pele. Faz a gente sorrir. É uma revolução de felicidade”, revelou em entrevista à Quem.

Porém, a cantora italiana, que ficou conhecida bastante conhecida no Brasil nos anos 1990, não descarta futuramente realizar algum procedimento estético.

“Sempre fico preocupada que estou envelhecendo. Não gosto de envelhecer. Até agora não fiz cirurgia. Não sei se quando eu ficar mais velha vou fazer. Se eu olhar a minha cara e sentir que preciso de alguém para me ajudar a levantá-la, vou fazer. Mas por enquanto tenho a sorte de estar com a pele boa por fazer amor (risos)”, disse.

