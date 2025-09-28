Laura Pausini entrega segredo de pele boa: ‘Fazer amor ajuda muito’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Laura Pausini, cantora, confessou o segredo de manter uma pele perfeita aos 51 anos: não gosta de tomar sol e não deixa de fazer amor com o seu marido, o músico Paolo Carta.

“Acho que a minha pele é boa, provavelmente, por conta disso (evitar o sol) e também porque eu gosto muito de fazer amor. Fazer amor ajuda muito a pele. Faz a gente sorrir. É uma revolução de felicidade”, revelou em entrevista à Quem.

LEIA AGORA: Após decepcionar os fãs, Ivete Sangalo reaparece nas redes sociais

Porém, a cantora italiana, que ficou conhecida bastante conhecida no Brasil nos anos 1990, não descarta futuramente realizar algum procedimento estético.

“Sempre fico preocupada que estou envelhecendo. Não gosto de envelhecer. Até agora não fiz cirurgia. Não sei se quando eu ficar mais velha vou fazer. Se eu olhar a minha cara e sentir que preciso de alguém para me ajudar a levantá-la, vou fazer. Mas por enquanto tenho a sorte de estar com a pele boa por fazer amor (risos)”, disse.

O post Laura Pausini entrega segredo de pele boa: ‘Fazer amor ajuda muito’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.