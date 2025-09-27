“Deveria ser feita por uma atriz nordestina”, diz Leticia Colin sobre seu papel em “Segundo Sol”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

No programa Quem é Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza, Letícia Colin comentou sobre seu papel como Rosa em Segundo Sol (2018). A atriz reconheceu que a novela, ambientada em Salvador, tinha um elenco majoritariamente branco, apesar do sucesso de público.

Sobre a experiência, Letícia afirmou: “Eu fiquei muito feliz com a personagem, foi ótimo para o meu trabalho. Mas esse lugar teria que ser de uma atriz de lá”. Ela relembrou o esforço de estudar sotaque e comportamento local durante a preparação para o papel.

Veja também: Letícia Colin surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ rende elogios

Debate sobre representatividade

A atriz explicou que antes defendia que intérpretes poderiam fazer qualquer papel, mas mudou de opinião: “Eu já defendi que a gente pode fazer qualquer papel, mas a gente não pode. Isso é uma discussão que vem ganhando força”. Ela destacou como privilégios influenciam decisões artísticas no mercado competitivo.

Letícia Colin acredita que as novelas precisam refletir o Brasil real. Sua reflexão aponta a importância de identidade, origem e vivência para a autenticidade das histórias.

O post “Deveria ser feita por uma atriz nordestina”, diz Leticia Colin sobre seu papel em “Segundo Sol” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.