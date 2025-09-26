fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Os vídeos mais ousados da Tainá Costa exibindo o rebolado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/09/2025 às 18:38
Os vídeos mais ousados da Tainá Costa exibindo o rebolado
Os vídeos mais ousados da Tainá Costa exibindo o rebolado - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Além do talento como cantora, Tainá Costa é um verdadeiro sucesso na dança. Através das redes sociais, inclusive, a artista está sempre compartilhando vídeos empolgantes, mostrando seu rebolado espetacular e muita sensualidade.

Na maioria das vezes, a funkeira posta coreografias de suas músicas, como é caso recente do hit ‘Tarada’ em parceria com MC Fioti. No entanto, a famosa também posta vídeos dançando canções de outros artistas. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, 5 vezes que Tainá Costa mostrou seu rebolado e conquistou a atenção dos internautas. Confira!

1. Movimentou o bumbum

Em um vídeo publicado no início de junho, Tainá Costa lançou a coreografia da música ‘Tarada’ e roubou a cena com o movimento do seu bumbum. Na ocasião, ela dançou de frente para uma parede, usando um shortinho curto que evidenciou ainda mais suas curvas poderosas.

A post shared by Taina? Costa (@taina)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Dançando de biquíni

Neste vídeo compartilhado por Tainá Costa em 2020, a funkeira surge dançando de biquíni à beira da piscina, esbanjando beleza e muita sensualidade. Na ocasião, ela fez a coreografia da música Privilégio, de MC Vitin do LJ, MC Marley e MC Luan da BS.

@taina

?

Privilégio – MC Luan da BS & Mc Vitin do LJ & MC Marley & DJ 2W

3. Show de rebolado

A cantora também deu um verdadeiro show de rebolado ao dançar funk com um shortinho curto na sala de sua casa. Neste vídeo, Tainá mostrou que sabe como ninguém fazer o famoso “quadradinho”.

@taina

do nada postei aq kkkkkk

som original – Tainá Costa

4. Esbanjando sensualidade

Neste outro vídeo, publicado no TikTok de Tainá Costa, a funkeira aparece toda sexy usando um look laranja enquanto dança ao som de Liberdade (Quando o grave bate forte), música de Alok, DJ GBR e MC Don Juan. Na ocasião, ela ostentou seu decote poderoso e esbanjou sensualidade.

@taina

e nanannaa

quando o grave bate forte – Joana Amorim

5. Tainá Costa dançou hit de Anitta

Para finalizar nossa lista, trouxemos um vídeo de Tainá Costa dançando um hit de outra musa do rebolado: Anitta. No registro, a funkeira surge fazendo o famoso passo de Envolver.

@

VEJA MAIS: Tainá Costa posa de biquíni e provoca: “acabo com tua marra”

O post Os vídeos mais ousados da Tainá Costa exibindo o rebolado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags