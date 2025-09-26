Os vídeos mais ousados da Tainá Costa exibindo o rebolado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do talento como cantora, Tainá Costa é um verdadeiro sucesso na dança. Através das redes sociais, inclusive, a artista está sempre compartilhando vídeos empolgantes, mostrando seu rebolado espetacular e muita sensualidade.

Na maioria das vezes, a funkeira posta coreografias de suas músicas, como é caso recente do hit ‘Tarada’ em parceria com MC Fioti. No entanto, a famosa também posta vídeos dançando canções de outros artistas. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, 5 vezes que Tainá Costa mostrou seu rebolado e conquistou a atenção dos internautas. Confira!

1. Movimentou o bumbum

Em um vídeo publicado no início de junho, Tainá Costa lançou a coreografia da música ‘Tarada’ e roubou a cena com o movimento do seu bumbum. Na ocasião, ela dançou de frente para uma parede, usando um shortinho curto que evidenciou ainda mais suas curvas poderosas.