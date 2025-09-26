Namoro de Karoline Lima e Léo Pereira chega ao fim
O namoro de Karoline Lima e Léo Pereira chegou ao fim. Aos 29 anos, a influenciadora e o zagueiro do Flamengo decidiram seguir caminhos diferentes após cerca de dois anos de relacionamento. O primeiro indício surgiu quando Karoline retirou todas as fotos ao lado do jogador de suas redes sociais nesta sexta-feira (26). Logo depois, ela confirmou a separação em conversa com a revista Quem.
O silêncio de Karoline durante a partida do Flamengo na noite anterior, quando o time garantiu vaga na semifinal da Libertadores, já havia levantado suspeitas entre seguidores. A influenciadora costumava registrar sua torcida, mas, desta vez, não compartilhou nada. Nos comentários das redes sociais, fãs se dividiram entre surpresa e decepção, com alguns apontando que já esperavam pelo anúncio.
O casal iniciou a relação em dezembro de 2023, assumindo publicamente o romance dois meses depois. Desde então, Karoline se mudou para o Rio de Janeiro para ficar mais próxima do zagueiro e também proporcionar momentos de convivência entre seus filhos. Ela é mãe de Cecília, de 3 anos, filha do jogador Éder Militão, enquanto Léo é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, do casamento com Tainá Castro.
Além da vida a dois, ambos enfrentaram turbulências externas. Questões judiciais envolvendo os antigos relacionamentos e desentendimentos expostos nas redes sociais marcaram parte dessa trajetória. Agora, com a separação, cada um inicia uma nova fase, distante da relação que uniu suas famílias.
