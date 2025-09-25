Simpática? Maisa revela os momentos em que gosta de tirar selfie com fãs

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maisa, atriz, em uma interação com uma seguidora na rede social X, esclareceu que, sim, gosta de tirar fotos com os fãs, mas confessou que existem momentos para isso.

“Você se importa se pedir foto prima?”, questionou uma seguidora. “Não! Só se eu estiver comendo, chorando ou beijando né? De resto, de boa. Eu acho que tudo é o jeito que a pessoa pede, sabe? Geralmente as pessoas são bem educadas comigo”, explicou a atriz.

A atriz também confessou que não costuma postar as coisas nas redes sociais em tempo real. Maisa explicou que adota essa prática por uma questão de segurança.

“Eu viajo muito, nunca tô em casa, mas mesmo quando eu tô, eu ainda não posto as coisas em tempo real. Às vezes, têm horas de diferença, às vezes dias, ninguém sabe. Faço isso até nos Close [Friends, ou Amigos próximos]”, entregou.