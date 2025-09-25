fechar
Esposa de Eduardo Costa revela como lida com ex após separação polêmica: “Querem rivalidade”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 8:42
Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa, abriu o jogo sobre como é a atual relação com seu ex-marido, Eduardo Polaestreli, após a separação polêmica, em 2021. À época, o homem afirmou que um dos filhos deles passou a fazer terapia, em virtude do bullying que sofria pelo relacionamento dela com o cantor sertanejo.

Através do Instagram, nesta última quarta-feira (24), a influenciadora digital se defendeu após ter reunido o ex e o atual na festa de aniversário do caçula, e repreendeu os comentários negativos recebidos.

“Querem rivalidade”

“As pessoas querem a discórdia, a rivalidade, que tudo pegue fogo e que as pessoas se odeiem. Eu tive uma separação conturbada no início, por ela talvez não ter sido bem compreendida. Muitas coisas eu não posso, não quero, e nunca fiz questão de falar. Mas logo depois minha separação tomou um rumo muito bom”, afirmou a esposa de Eduardo Costa.

Mariana, então, reagiu à “torcida” para que o então novo relacionamento tivesse um fim, e reagiu à dificuldade de uma mulher com filhos encontrar um parceiro que assuma suas crianças. “Sacrificam meu ex-marido por ele conviver com a gente; o meu marido, porque me assumiu; e me sacrificam como mulher porque me separei. Mas hoje somos todos felizes, cada um no seu quadrado”, disse.

“Não adianta vocês quererem inventar coisas e achar motivos. A diferença é que nós nos respeitamos, e sou privilegiada por ter pessoas maravilhosas. Meu ex-marido é maravilhoso. Para o meu atual, eu não tenho palavras. Eu sou extremamente feliz, meus filhos são felizes e nós temos harmonia”, declarou Mariana Polastreli.

