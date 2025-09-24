“Meu anjo”, declara Cissa Guimarães no aniversário do filho, Rafael

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Quinze anos após perder o filho Rafael Mascarenhas, Cissa Guimarães emocionou seguidores ao homenageá-lo no dia em que completaria 34 anos. O jovem morreu em 2010, aos 18 anos, após um atropelamento no Rio.

Em um vídeo, a apresentadora escreveu: “Meu amado filho Rafael! Te celebro todos os dias, mas hoje é seu aniversário, o abençoado dia que você chegou!” A mãe reforçou o amor eterno: “Paz, luz, amor e toda minha gratidão por tanto aprendizado! Obrigada, meu anjo. Te amo infinitamente!”

Veja também: Cissa Guimarães revela motivo pelo qual topou posar nua nos anos 90

Memórias e gratidão

Durante entrevista à TV Brasil, Cissa explicou: “Não perdi nada. Só ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano. Só posso agradecer.”

Ela também desabafou: “Nunca vou superar. Não dá. Vou à luta para ser 70%, 80% feliz, mas 100% não dá.”

O post “Meu anjo”, declara Cissa Guimarães no aniversário do filho, Rafael foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.