Mãe de três! Rihanna mostra a filha recém-nascida e anuncia o nome da bebê

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/09/2025 às 18:38
Rihanna agora é mãe de três! A cantora de Barbados apresentou sua filha recém-nascida, Rocki Irish Mayers, em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira (24).

A artista compartilhou uma foto da pequena na maternidade, revelando seu rostinho, e contou que o parto aconteceu no dia 13 de setembro, mantendo a mesma discrição que teve nas gestações anteriores.

A novidade encantou os fãs, que celebraram o nascimento da terceira filha de Rihanna, que já é mãe de dois meninos: RZA Athelston Mayers, nascido em 2022, e Riot Rose Mayers, nascido em 2023. Todos são frutos do seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky.

A cantora surpreendeu o público ao anunciar a gravidez em maio, durante o tapete vermelho do Met Gala, reforçando seu estilo discreto mesmo em momentos tão marcantes da vida pessoal.

