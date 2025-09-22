Substituta de ‘Êta Mundo Melhor!’ sofre alterações e pode ter estreia adiada na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo já definiu a trama da próxima novela das seis. Com o título de A Nobreza do Amor, a história será a sucessora de Êta Mundo Melhor!, mas alguns fatores ocasionaram no provável adiamento da estreia do folhetim.

Segundo informações do jornal O Globo, a narrativa, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., teve suas gravações adiadas de novembro para janeiro do ano que vem. Consequentemente, a estreia pode ser adiada para a segunda quinzena de março.

A Nobreza do Amor vai começar com uma grande confusão política num reino fictício da África. A rainha será deposta, e vai fugir com a filha para o Brasil em busca de refúgio. O elenco da história, inclusive, ainda sequer foi definido por completo.

Os autores Duca Rashid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., que já trabalharam juntos em Amor Perfeito (2023), retomam a parceria, e deve ter colaboração de Alessandro Marson, além de Dora Castellar, Dione Carlos e Dimas Novais.

VEJA MAIS: Miguel Rômulo, ator de ‘Êta Mundo Melhor!’, revela se pensou em desistir da carreira

O post Substituta de ‘Êta Mundo Melhor!’ sofre alterações e pode ter estreia adiada na Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.