‘Dona de Mim’: saiba como será a participação de Sheron Menezzes como Sol de ‘Vai na Fé’
Clique aqui e escute a matéria
A Sol, protagonista de Vai na Fé (2023), está de volta às telinhas da Globo. A personagem, que foi vivida por Sheron Menezzes, fará uma aparição em Dona de Mim, atual novela das sete.
Segundo informações do jornal O Globo, a personagem vai ser uma das atrações do desfile da linha de lingeries da Boaz, criada por Leona (Clara Moneke), a protagonista da saga assinada por Rosane Svartman.
Além dela, outros papéis de Vai na Fé ressurgiram na atual novela da Globo. Yuri (Jean Paulo Campos) se tornou um advogado e ajudou Ryan (L7nnon) a deixar a cadeia, enquanto José Loreto reviveu Lui Lorenzo na sequência de um evento na Boaz.
Sheron Menezzes, que está longe dos folhetins desde então, poderá ser vista ainda em Juntas & Separadas, série do Globoplay escrita por Thalita Rebouças, com direção de Mini Kerti, em que protagonizará a trama ao lado de Debora Lamm, Natália Lage e Luciana Paes.
VEJA MAIS: Grazi Massafera, Sheron Menezzes e Nathalia Dill eram nomes cotados para protagonizar a novela engavetada de Gloria Perez
O post ‘Dona de Mim’: saiba como será a participação de Sheron Menezzes como Sol de ‘Vai na Fé’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.