Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho
Na madrugada desta sexta-feira (19), Carol Peixinho e Thiaguinho deram as boas-vindas ao pequeno Bento, primeiro filho do casal. O bebê nasceu às 00h22, na maternidade ProMatre, em São Paulo, trazendo emoção e alegria para a família. A ex-BBB de 40 anos e o cantor de 42 celebraram o momento especial em suas redes sociais, compartilhando a felicidade com fãs e amigos.
Na publicação, o casal anunciou a chegada do menino com uma mensagem carinhosa escrita em primeira pessoa, como se fosse o próprio Bento quem falasse. O texto destacou a energia positiva recebida durante a gestação e o amor que já envolve a nova fase da vida da família. Thiaguinho não escondeu o orgulho da paternidade, enquanto Carol reforçou o quanto o bebê foi esperado e amado desde os primeiros meses.
O anúncio da gravidez havia sido feito em março, também por meio de um post conjunto. Na ocasião, os dois revelaram que estavam prontos para viver “o maior amor do mundo”, mostrando a união e a expectativa pela chegada do filho. A notícia emocionou seguidores, que acompanharam cada etapa da gestação com carinho.
Carol ainda compartilhou detalhes sobre como descobriu que estava grávida. Segundo ela, a mudança no sono foi o primeiro sinal, já que não apresentou enjoos comuns no início da gestação. Agora, com Bento nos braços, a família celebra um novo capítulo repleto de afeto, bênçãos e a promessa de muitos momentos felizes.
