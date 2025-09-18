Vídeo: nas Filipinas, Bernardinho chora a morte da mãe em quadra
A notícia da morte de Maria Ângela Rezende, aos 90 anos, abalou profundamente Bernardinho, que recebeu a informação pouco antes de um jogo decisivo da Seleção Brasileira de vôlei. Ele foi visto emocionado na beira da quadra, nas Filipinas, onde a equipe perdeu para a Sérvia por 3 a 0.
Para continuar no campeonato, o time agora depende de uma derrota da República Tcheca no próximo confronto. Em sinal de respeito, os atletas usaram braçadeiras pretas. Nas redes sociais, Bernardinho escreveu: “Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você mãe, mas com o coração repleto de gratidão”.
Homenagem de Bruninho
O levantador Bruninho, filho do técnico, também prestou homenagem à avó: “Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria e leveza”.
Ele finalizou com emoção: “De viagens inesquecíveis, de Réveillons animados e incontáveis almoços com você. Gratidão por tanto, vó. Te amo pra sempre”.