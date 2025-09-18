Vídeo: nas Filipinas, Bernardinho chora a morte da mãe em quadra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A notícia da morte de Maria Ângela Rezende, aos 90 anos, abalou profundamente Bernardinho, que recebeu a informação pouco antes de um jogo decisivo da Seleção Brasileira de vôlei. Ele foi visto emocionado na beira da quadra, nas Filipinas, onde a equipe perdeu para a Sérvia por 3 a 0.

Para continuar no campeonato, o time agora depende de uma derrota da República Tcheca no próximo confronto. Em sinal de respeito, os atletas usaram braçadeiras pretas. Nas redes sociais, Bernardinho escreveu: “Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você mãe, mas com o coração repleto de gratidão”.

Veja também: Após morte de filha, bancária participa do Miss Bumbum para ‘salvar vidas’

Homenagem de Bruninho

O levantador Bruninho, filho do técnico, também prestou homenagem à avó: “Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria e leveza”.

Ele finalizou com emoção: “De viagens inesquecíveis, de Réveillons animados e incontáveis almoços com você. Gratidão por tanto, vó. Te amo pra sempre”.