Vídeo: nas Filipinas, Bernardinho chora a morte da mãe em quadra

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/09/2025 às 9:56
A notícia da morte de Maria Ângela Rezende, aos 90 anos, abalou profundamente Bernardinho, que recebeu a informação pouco antes de um jogo decisivo da Seleção Brasileira de vôlei. Ele foi visto emocionado na beira da quadra, nas Filipinas, onde a equipe perdeu para a Sérvia por 3 a 0.

Para continuar no campeonato, o time agora depende de uma derrota da República Tcheca no próximo confronto. Em sinal de respeito, os atletas usaram braçadeiras pretas. Nas redes sociais, Bernardinho escreveu: “Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você mãe, mas com o coração repleto de gratidão”.

Veja também: Após morte de filha, bancária participa do Miss Bumbum para ‘salvar vidas’

Homenagem de Bruninho

O levantador Bruninho, filho do técnico, também prestou homenagem à avó: “Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria e leveza”.

Ele finalizou com emoção: “De viagens inesquecíveis, de Réveillons animados e incontáveis almoços com você. Gratidão por tanto, vó. Te amo pra sempre”.

