Saiba qual reprise de novela mexicana é cotada para substituir ‘Aqui Agora’
Clique aqui e escute a matéria
O Aqui Agora, que estreou no último mês de agosto, nos fins de tarde do SBT, possui grandes chances de ser descontinuado, mesmo com os investimentos feitos sobre o formato, e pode ser sucedido por uma nova faixa destinada a novelas mexicanas.
Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, o jornalístico, atualmente apresentado por Dani Brandi, Geraldo Luís e Marco Pagetti, será remanejado para a faixa das 17h30, em uma última tentativa de incrementar os resultados, a partir do dia 22 de setembro.
Além disto, a emissora escalou a terceira reprise de Coração Indomável (2013), que fará dobradinha com o SBT Brasil, e será transmitido apenas para praças sem programação regional.
Em caso do dramalhão mexicano alcançar bons resultados no Ibope, Aqui Agora pode ser substituído por mais um folhetim, com exibição nacional, entre 17h30 e 18h30: Meu Coração é Teu (2014) é a mais cotada para a faixa – a trama já foi veiculada no SBT em 2016, e reprisada entre 2019 e 2020.
VEJA MAIS: Remake de novela exibida na Record pode substituir ‘As Filhas da Senhora Garcia’, no SBT
O post Saiba qual reprise de novela mexicana é cotada para substituir ‘Aqui Agora’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.