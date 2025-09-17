Musa do Santos Futebol Clube se exibe de fio-dental e impressiona com tamanho do bumbum
Clique aqui e escute a matéria
Letícia Speridião, conhecida como a Musa do Santos Futebol Clube, protagonizou um ensaio fotográfico deslumbrante, no qual representou com paixão o seu time do coração. A morena, que é profissional na área de gestão de riscos patrimoniais, surpreendeu ao entrar em campo vestindo um biquíni mais ousado, impressionando a todos com o tamanho do seu bumbum.
Na ocasião, a bela representante do Santos optou por usar uma calcinha preta fio-dental, complementando seu visual com um top personalizado, que trazia seu nome e a estampa do Santos Futebol Clube.
Dono de curvas impressionantes, Letícia adicionou um toque de sedução às suas poses, apoiando-se na trave do gol de forma sugestiva. As reações nos comentários da publicação foram repletas de elogios calorosos à musa do Santos.
“Esta musa do Santos é verdadeiramente deslumbrante”, afirmou um admirador. “Esta foto ficou incrível, você está arrasando, linda”, elogiou outro seguidor. “Que mulher maravilhosa, sua beleza me deixa impressionado”, declarou um internauta.
Leia também
Nenhuma notícia disponível no momento.