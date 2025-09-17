fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Musa do Santos Futebol Clube se exibe de fio-dental e impressiona com tamanho do bumbum

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/09/2025 às 18:44
Musa do Santos Futebol Clube se exibe de fio-dental e impressiona com tamanho do bumbum
Musa do Santos Futebol Clube se exibe de fio-dental e impressiona com tamanho do bumbum - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Letícia Speridião, conhecida como a Musa do Santos Futebol Clube, protagonizou um ensaio fotográfico deslumbrante, no qual representou com paixão o seu time do coração. A morena, que é profissional na área de gestão de riscos patrimoniais, surpreendeu ao entrar em campo vestindo um biquíni mais ousado, impressionando a todos com o tamanho do seu bumbum.

Na ocasião, a bela representante do Santos optou por usar uma calcinha preta fio-dental, complementando seu visual com um top personalizado, que trazia seu nome e a estampa do Santos Futebol Clube.

Dono de curvas impressionantes, Letícia adicionou um toque de sedução às suas poses, apoiando-se na trave do gol de forma sugestiva. As reações nos comentários da publicação foram repletas de elogios calorosos à musa do Santos.

“Esta musa do Santos é verdadeiramente deslumbrante”, afirmou um admirador. “Esta foto ficou incrível, você está arrasando, linda”, elogiou outro seguidor. “Que mulher maravilhosa, sua beleza me deixa impressionado”, declarou um internauta.

Letícia Speridião, a musa do Santos Futebol Clube (Foto: Reprodução/Instagram)
Letícia Speridião, a musa do Santos Futebol Clube (Foto: Reprodução/Instagram)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A post shared by – (@lilisperidiao)

VEJA MAIS: Musa do Santos Futebol Clube surge de fio-dental na Vila Belmiro e causa

O post Musa do Santos Futebol Clube se exibe de fio-dental e impressiona com tamanho do bumbum foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags