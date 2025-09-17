Lauana Prado e a noiva, Tati Dias, celebram aniversário do romance em jantar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Lauana Prado, 36, e a noiva Tati Dias, 35, celebraram o aniversário de namoro com um jantar romântico na última terça-feira. “Nosso dia é só na quinta, mas quisemos comemorar antes”, disse Lauana nas redes sociais.

Durante a noite, o casal aproveitou pratos elaborados e contou que “também se jogou nos bons drinks”, mostrando momentos descontraídos nos stories.

Declarações apaixonadas nas redes sociais

Em uma publicação recente, Lauana se declarou: “Onde meu amor faz morada. Te amo muito, minha vida”. Tati respondeu: “A vida é tão mais linda do seu lado! Te amo demais, obrigada por existir”.

O noivado ocorreu em junho, quando Tati pediu a mão da cantora à beira-mar, na Praia do Forte, com piquenique e decoração romântica.

