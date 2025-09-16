fechar
Virginia Fonseca avalia sobre possível parceria com Vini Jr. em meio a rumores: “Não descartamos”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 9:09
Virginia Fonseca reagiu em torno da possibilidade de Vini Jr. se tornar o rosto de um perfume da sua marca de beleza, WePink, cujo evento de celebração de quatro anos da sua fundação foi realizado na noite desta última segunda-feira (15).

Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora digital foi questionada acerca da eventual parceria com o jogador de futebol, com quem nas últimas semanas se tornou alvo de rumores de um possível affair, após indícios durante uma viagem realizada por ela na Europa.

“Não descartamos”

“Então, a gente não descarta essa possibilidade, é sempre bom ter pessoas, ter parceiros, é maravilhoso, a gente não descarta isso, mas a gente vai sentindo com o tempo. Hoje, no momento, a gente não tem ninguém em mente”, disse Virginia Fonseca.

“Eu e a Samara [Pink, sócia] que fazemos toda a divulgação da empresa, e tá dando super certo… Mas surgir alguém”, declarou a ex-mulher de Zé Felpie, sem deixar de lado a chance do lançamento de produto voltado para o público masculino.

