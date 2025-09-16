fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Fernanda Keulla fala sobre descoberta de doença rara: ‘Nove anos até o diagnóstico’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 12:17
Fernanda Keulla fala sobre descoberta de doença rara: ‘Nove anos até o diagnóstico’
Fernanda Keulla fala sobre descoberta de doença rara: ‘Nove anos até o diagnóstico’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A apresentadora Fernanda Keulla revelou ter enfrentado nove anos de incertezas até descobrir a causa de suas dores e fadiga. A ex-BBB contou que o diagnóstico correto de Síndrome de Sjögren mudou sua vida.

“É uma doença que ataca as articulações, então eu sentia muita dor, muita fadiga”, disse. Ela relatou que sofreu preconceito, inclusive familiar, com pessoas sugerindo falta de vitaminas ou até questões psicológicas.

Veja também: Ex-bbb Fernanda Keulla surge de biquíni transparente em novas fotos

Vida após o diagnóstico

Segundo Fernanda, a confirmação veio através do reumatologista: “Hoje estou ok tomando meus remedinhos, que vou tomar a vida inteira”, afirmou. Ela destacou que agora consegue controlar a doença.

A apresentadora ainda alertou: “As doenças autoimunes são muitas vezes silenciosas. É essencial observar sintomas como dores e ressecamento”, reforçando a importância de investigar sinais persistentes.

O post Fernanda Keulla fala sobre descoberta de doença rara: ‘Nove anos até o diagnóstico’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ex-'BBB' Fernanda Keulla revela crush em Neymar: "Saudades do que a gente não viveu"
Flerte

Ex-'BBB' Fernanda Keulla revela crush em Neymar: "Saudades do que a gente não viveu"
'BBB 22': Relembre quem foi Fernanda Keulla, vencedora da edição treze do reality
LEMBRA DELA?

'BBB 22': Relembre quem foi Fernanda Keulla, vencedora da edição treze do reality

Compartilhe

Tags