Fernanda Keulla fala sobre descoberta de doença rara: ‘Nove anos até o diagnóstico’
A apresentadora Fernanda Keulla revelou ter enfrentado nove anos de incertezas até descobrir a causa de suas dores e fadiga. A ex-BBB contou que o diagnóstico correto de Síndrome de Sjögren mudou sua vida.
“É uma doença que ataca as articulações, então eu sentia muita dor, muita fadiga”, disse. Ela relatou que sofreu preconceito, inclusive familiar, com pessoas sugerindo falta de vitaminas ou até questões psicológicas.
Vida após o diagnóstico
Segundo Fernanda, a confirmação veio através do reumatologista: “Hoje estou ok tomando meus remedinhos, que vou tomar a vida inteira”, afirmou. Ela destacou que agora consegue controlar a doença.
A apresentadora ainda alertou: “As doenças autoimunes são muitas vezes silenciosas. É essencial observar sintomas como dores e ressecamento”, reforçando a importância de investigar sinais persistentes.
