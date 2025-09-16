Evangélica, atriz revela sobre relação com a sogra, Marília Gabriela: “Não se mete”
Clique aqui e escute a matéria
Dani Valente, conhecida por ter sido uma das protagonistas da série Confissões de Adolescente (1994), e atuado em novelas da Globo, atualmente mora nos Estados Unidos com o marido, Christiano Cochrane, e a filha, Valentina.
Em entrevista ao jornal O Globo, a também escritora comentou como é sua relação com a sogra, a apresentadora Marília Gabriela, que anunciou a aposentadoria este ano. “Essa aposentadoria é parcial. Foi só da TV, porque ela disse que queria viajar, mas está viajando é com a peça. Ela é que nem eu, descansa carregando pedra (risos)”, disse.
“Não se mete”
A nora de Marília Gabriela, então, não poupou elogios, e destacou a relação harmoniosa entre elas. “Quando ela vem para cá é uma delícia. Eu digo que ela tinha que lançar o manual da sogra perfeita. Ela não se mete, confia na gente, não há estresse”, declarou.
Dani Valente foi diagnosticada com fibromialgia em 2016, e desde então, convive com dores crônicas e fadiga. A doença, inclusive, a fez se aproximar da religião e se converter ao evangelismo.
“Sempre vem o preconceito, tipo: “Ah, agora você é evangélica”. Mas eu não tento converter ninguém, não é nada ligado à política. O meu objetivo é muito elevado: ser discípula de Jesus e colocar em prática o que Ele ensinou: amar, não julgar, não ter preconceitos. Continuo amiga de todo mundo. É sobre amar o outro do jeito que ele é”, declarou a atriz.
VEJA MAIS: Filho de Marília Gabriela se manifesta sobre polêmica com fio-dental: “Desserviço”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O post Evangélica, atriz revela sobre relação com a sogra, Marília Gabriela: “Não se mete” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.