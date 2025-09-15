fechar
Que horas começa A Fazenda 17? Confira os participantes confirmados e as novidades sobre peões infiltrados

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 17:51
A Fazenda 17 começa nesta segunda-feira (15) e promete movimentar a Record e o PlayPlus. O reality vai ao ar ao vivo a partir das 22h30 na TV aberta, enquanto a plataforma de streaming da emissora permite acompanhar 24 horas por dia. Nesta temporada, os concorrentes disputam o prêmio de R$ 2 milhões.

Embora a lista oficial dos 24 participantes só seja revelada na estreia, alguns nomes já circularam na internet. Entre os confirmados estão a atriz Gabriela Spanic, conhecida por A Usurpadora, o ex-BBB Nizam, o apresentador Dudu Camargo e o ator Guilherme Boury, segundo imagens divulgadas pelo perfil Pop Vibes no X.

A principal novidade de A Fazenda 17 é a presença de dois infiltrados no confinamento, um homem e uma mulher, que entram para confundir os demais peões. Eles desconhecem a existência um do outro e precisam cumprir missões da produção sem serem descobertos. Se não conseguirem executar as tarefas, perderão R$ 5 mil do prêmio. Além disso, esses infiltrados podem ser chamados para substituir algum participante oficial que abandone o programa.

Com essa nova dinâmica e o elenco diversificado, a edição deste ano promete surpresas, estratégias e muitas reviravoltas desde os primeiros dias na sede.

