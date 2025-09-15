Pedro Novaes revela motivo de manter namoro longe dos holofotes: “Low profile”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pedro Novaes é considerado um dos grandes galãs das produções da Globo atualmente. Apesar do grande sucesso, o ator vive um relacionamento com a jornalista Eduarda Vilar, há quase cinco anos.

Em entrevista à revista Quem, o filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes explicou em torno do motivo de preferir viver um amor tranquilo longe dos holofotes com a comunicadora.

“A gente gosta de manter esse low profile, acho que é interessante pra gente”, contou Pedro Novaes, que se prepara para fazer seu retorno às telinhas em Três Graças, próxima novela das nove. Ele, por sua vez, destacou que a decisão de manterem a discrição é uma forma de preservar a intimidade.

“Nos últimos tempos, temos feito trabalhos que nos deixaram mais na visão da galera, acho normal [a curiosidade]. Cada um tem a sua forma de lidar com suas posições, então dentro da nossa individualidade isso é bem respeitado. A gente tá feliz para caraca”, afirmou Pedro.

