Pedro Novaes revela motivo de manter namoro longe dos holofotes: “Low profile”
Pedro Novaes é considerado um dos grandes galãs das produções da Globo atualmente. Apesar do grande sucesso, o ator vive um relacionamento com a jornalista Eduarda Vilar, há quase cinco anos.
Em entrevista à revista Quem, o filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes explicou em torno do motivo de preferir viver um amor tranquilo longe dos holofotes com a comunicadora.
“A gente gosta de manter esse low profile, acho que é interessante pra gente”, contou Pedro Novaes, que se prepara para fazer seu retorno às telinhas em Três Graças, próxima novela das nove. Ele, por sua vez, destacou que a decisão de manterem a discrição é uma forma de preservar a intimidade.
“Nos últimos tempos, temos feito trabalhos que nos deixaram mais na visão da galera, acho normal [a curiosidade]. Cada um tem a sua forma de lidar com suas posições, então dentro da nossa individualidade isso é bem respeitado. A gente tá feliz para caraca”, afirmou Pedro.
