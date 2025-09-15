Mell Muzzillo detalha intimidade na relação com Marcello Melo Jr.: “Bem gostoso”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mell Muzzillo atualmente vive um relacionamento com Marcello Melo Jr. Os atores, que contracenaram no remake da novela Renascer (2024), da Globo, tornaram público o romance em novembro do ano passado.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz detalhou como eles estão atualmente. “Nós temos uma relação muito cúmplice, conversamos sobre tudo. Ele agora está gravando ‘Arcanjo Renegado’ e eu, a novela, então entramos no ritmo de trabalho, trocamos muitas ideias”, declarou ela, que está confirmada no elenco de Três Graças, a próxima das nove, que estreia em outubro.

“Bem gostoso”

“Está sendo bem gostoso, estamos vivendo um momento muito gostoso da nossa vida. Estou feliz”, detalhou Mell Muzzillo. Quando questionada se o casal têm conseguido disponibilidade em se encontrar no meio da correria profissional, ela descreveu.

“Nos adaptamos. Esse nosso trabalho não tem muito uma rotina. Às vezes, nos encontramos só para dormir juntos, acordar e ir trabalhar, mas fazemos acontecer. Isso que importa”, concluiu a atriz.

