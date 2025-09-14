Enrique Diaz fala sobre sexualidade após separação de Mariana Lima: “Chance de renovação”
Enrique Diaz fez revelações sobre a atual fase da vida pessoal, em meio ao fim do casamento com Mariana Lima. Os atores estavam juntos desde 1997, tornaram pública a união em 2019, e viviam um relacionamento não monogâmico, mas romperam no ano passado.
“Chance de renovação”
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista classificou o momento atual como “renovação”, apesar de vivenciado como um luto. “Todo rompimento é sempre um luto, mas também uma chance de renovação. Inclusive nesses vazios tem potência de vida”, iniciou.
“Uma separação, por melhor que seja, é sempre atravessada por perdas, mas também abre espaço para outras formas de afeto, para novas conversas com a própria vida”, declarou Enrique Diaz, que com quem tem as filhas Elena, de 21 anos, e Antonia, de 17, frutos do antigo casamento.
Aos 57, o artista refletiu sobre sexualidade e envelhecimento sob um óptica bastante bem definida. “Existe uma potência erótica que vai além da idade. A peça mostra isso com alegria, transbordamento, vitalidade”, disse.
