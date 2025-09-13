fechar
Rafa Brites desabafa após ser mal atendida nos EUA: ‘Não dê comissão a quem não merece’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/09/2025 às 14:07
A influenciadora Rafa Brites relatou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), uma experiência desagradável ao tentar comprar em uma loja nos Estados Unidos.

Em um vídeo, ela contou: “Entrar em uma loja, ser mal atendida, distratada e comprar só para provar… É muito errado, né gente?”. Ela revelou que estava em Los Angeles quando tudo aconteceu.

“Eu não vou deixar comissão para quem não me respeita”, disse Rafa. Segundo ela, a aparência simples pode ter influenciado o mau atendimento recebido pelos vendedores da loja.

A influenciadora completou: “Julgar alguém pela aparência é cafona. Se a pessoa está na loja, merece ser tratada bem. Compre onde você é acolhido”.

