Rafa Brites desabafa após ser mal atendida nos EUA: ‘Não dê comissão a quem não merece’
Clique aqui e escute a matéria
A influenciadora Rafa Brites relatou nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), uma experiência desagradável ao tentar comprar em uma loja nos Estados Unidos.
Em um vídeo, ela contou: “Entrar em uma loja, ser mal atendida, distratada e comprar só para provar… É muito errado, né gente?”. Ela revelou que estava em Los Angeles quando tudo aconteceu.
Veja também: Rafa Brites posa de biquíni no jardim e ostenta bumbum sarado: “Abundância”
“Eu não vou deixar comissão para quem não me respeita”, disse Rafa. Segundo ela, a aparência simples pode ter influenciado o mau atendimento recebido pelos vendedores da loja.
A influenciadora completou: “Julgar alguém pela aparência é cafona. Se a pessoa está na loja, merece ser tratada bem. Compre onde você é acolhido”.
O post Rafa Brites desabafa após ser mal atendida nos EUA: ‘Não dê comissão a quem não merece’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.