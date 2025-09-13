Namorada se declara a MC Gui: ‘A gente quebra o pau, mas você é a minha pessoa’
Clique aqui e escute a matéria
Georgia Azevedo surpreendeu os seguidores ao fazer uma declaração de amor para MC Gui nesta quinta-feira (11). A influenciadora, de 24 anos, compartilhou fotos da viagem aos Estados Unidos com o cantor, de 27 anos.
Nas imagens, o casal aparece em parques de diversão e em uma gruta com água cristalina. Durante o mergulho, Georgia usou um biquíni fio-dental rosa neon. Na legenda, ela escreveu: “[Fotos] dos nossos últimos dias… Você me faz tão bem… A gente quebra o pau de vez em quando, mas você é a minha pessoa…”.
Veja também: MC Guimê faz harmonização facial e web reage: “Não mudou nada”
Os seguidores reagiram rapidamente: “Que mulher maravilhosa, Gui! Lindos”, comentou uma fã. Outra acrescentou: “Amei acompanhar a viagem de vocês só alegria, felicidade, amor e carinho”. Mais uma completou: “Meu príncipe e minha princesa”.
MC Gui e Georgia assumiram o namoro em agosto de 2023, meses após o término conturbado do cantor com Bia Michelle.
O post Namorada se declara a MC Gui: ‘A gente quebra o pau, mas você é a minha pessoa’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.