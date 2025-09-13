Namorada se declara a MC Gui: ‘A gente quebra o pau, mas você é a minha pessoa’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Georgia Azevedo surpreendeu os seguidores ao fazer uma declaração de amor para MC Gui nesta quinta-feira (11). A influenciadora, de 24 anos, compartilhou fotos da viagem aos Estados Unidos com o cantor, de 27 anos.

Nas imagens, o casal aparece em parques de diversão e em uma gruta com água cristalina. Durante o mergulho, Georgia usou um biquíni fio-dental rosa neon. Na legenda, ela escreveu: “[Fotos] dos nossos últimos dias… Você me faz tão bem… A gente quebra o pau de vez em quando, mas você é a minha pessoa…”.

Veja também: MC Guimê faz harmonização facial e web reage: “Não mudou nada”

Os seguidores reagiram rapidamente: “Que mulher maravilhosa, Gui! Lindos”, comentou uma fã. Outra acrescentou: “Amei acompanhar a viagem de vocês só alegria, felicidade, amor e carinho”. Mais uma completou: “Meu príncipe e minha princesa”.

MC Gui e Georgia assumiram o namoro em agosto de 2023, meses após o término conturbado do cantor com Bia Michelle.

O post Namorada se declara a MC Gui: ‘A gente quebra o pau, mas você é a minha pessoa’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.