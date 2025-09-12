fechar
VÍDEO: Virginia Fonseca compartilha seu treino de glúteos e mostra como mantém o bumbum sarado

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 16:33
Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seu treino de glúteos. A influenciadora mostrou toda sua dedicação e conquistou elogios ao exibir seu bumbum sarado, resultado de rotina intensa e bem planejada.

Entre os exercícios que Virginia realizou, a cadeira abdutora se destacou. Esse movimento trabalha especialmente a região externa dos glúteos e os músculos do quadril, ajudando a modelar o corpo e melhorar a estabilidade da pelve. Além disso, fortalece a musculatura lateral, importante para a postura e prevenção de lesões.

Outro exercício que fez parte do treino foi o agachamento sumô. Com posição mais aberta dos pés, ele foca nos glúteos, coxas e adutores, promovendo tonificação e aumento da força. O movimento também contribui para a mobilidade dos quadris e melhora o equilíbrio, sendo excelente para quem busca definição e resistência muscular.

Virginia mostrou que manter o bumbum sarado vai além da estética: exige disciplina e atenção à execução correta dos exercícios. Seus seguidores puderam conferir não só a técnica, mas também a energia e motivação da influenciadora, que inspira cada vez mais pessoas a cuidarem do corpo de forma saudável e eficiente.

