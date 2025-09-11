Remake de novela exibida na Record pode substituir ‘As Filhas da Senhora Garcia’, no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As Filhas da Senhora Garcia, atualmente em cartaz no horário nobre do SBT, têm feito sucesso para os padrões da emissora. A emissora da família Abravanel, inclusive, pretende continuar investindo em tramas adultas para a faixa, e teria definido a substituta.

Segundo informações divulgadas por um perfil no X (antigo Twitter), A História de Joana (2024), trama exibida pelo Las Estrellas, no México, é cotada para ser a escolhida.

A História de Joana é uma novela mexicana de comédia e drama, produzida pelo W Studios em parceria com a TelevisaUnivision, cuja exibição original ocorreu entre junho a agosto de 2024, no canal Las Estrellas. Curoisamente, é uma adaptação da venezuelana Juana, La Virgen (2002), criada por Perla Farías – e que foi exibida na Record, entre 2002 e 2003.

Protagonizada por Camila Valero e Brandon Peniche, a possível sucessora de As Filhas da Senhora Garcia acompanha a história de uma jovem que por um erro médico, fica grávida via inseminação artificial, apesar de ainda ser virgem. Ela, então, se envolve com um homem poderoso que fica bastante sensibilizado por vencer a batalha contra o câncer.

A História de Joana (Foto: Divulgação)

