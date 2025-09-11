Mateus Verdelho faz forte desabafo sobre uso excessivo de cafeína

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mateus Verdelho, influencer, nesta quarta-feira (10), nos stories, confessou que teve um problema nos olhos por conta do uso da cafeína em dose excessiva. Ele deu detalhes do drama de saúde aos seguidores.

“Vou dar um relato que estava acontecendo comigo já fazia uns quatro meses. Até fui ao oftalmo. Eu estava com um negócio no olho, sabe quando a pálpebra fica pulando, do nada assim, se está parado fica pulando o dia inteiro, e aí eu fui lá no oftalmo o cara falou: ‘não tem nada a ver com oftalmo. Isso daí é relacionado a estresse’. Aí pensei: não é possível, estava ali sempre, toda hora, todo dia, e só piorando”, desabafou.

LEIA AGORA: Marina Ruy Barbosa posa de topless em ensaio quente na web

“No sábado eu tomei minhas talagadas de café – de manhã eu faço um cafezão longo, assim, coado – e tomei dois cafés esse dia e à tarde eu tomei uns três Red Bulls. Cara, minha pálpebra parecia que estava viva. Aí decidi fazer um teste: ficar sem cafeína. Domingo já cortei, tanto é que eu estou tomando café descafeinado todo dia pra dar aquela enganada, né? É uma coisa tomar café sem álcool, mas é o que temos”, acrescentou.

Por fim, Mateus Verdelho mostra a importância de encontrar o modo correto do uso da substância. “Cortei domingo, segunda, ontem, quando deu uma boa diminuída e hoje, zero, meu olho está normal de novo. P por que eu estou falando isso? O poder que tem a cafeína, os benefícios e se você não souber usar também, como ela pode te prejudicar. Prejudicar não, não é essa palavra, é saber usar ao seu favor, porque a cafeína é uma substância, se você souber usar ela vai ser muito boa pra você, muito boa. E se você não souber usar ela vai ser prejudicial, igual estava sendo pra mim”, disse.

O post Mateus Verdelho faz forte desabafo sobre uso excessivo de cafeína foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.