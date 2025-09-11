Bebê a bordo? Maya Massafera abre o jogo sobre planos de maternidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maya Massafera usou as redes sociais nesta última quarta-feira (10), e durante interação com os seus milhares de seguidores, ela comentou sobre a possibilidade de colocar em prática os planos de ser mãe.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que, por enquanto, não pretende ter filhos. Para ela, a decisão está ligada à responsabilidade que envolve criar uma criança. “Por enquanto eu não pretendo ter filhos. Eu acho uma responsabilidade muito grande e eu quero aproveitar um pouco mais a vida sem filhos, sem essa responsabilidade”, explicou.

Maya Massafera ainda afirmou que cuida de dois cachorros e, com esses cuidados, possui uma noção básica do quanto a maternidade exige dedicação. “Eu já tenho dois cachorros, dá um trabalho, eu coloco eles em primeiro lugar, então imagino como filho o quanto deve ser mais responsabilidade, digamos assim”, disse.

“Então no momento não, talvez no futuro sim, porque eu não quero ter essa responsabilidade em criar um ser humano por enquanto”, completou ela.

