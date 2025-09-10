Marco Luque fala sobre planos de ter filhos com esposa 19 anos mais nova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marco Luque se casou com a maquiadora Jéssica Correia em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, no último mês de agosto, após dois anos de noivado.

Em entrevista ao jornal O Globo, o humorista, que já tem duas filhas, Isadora e Mel, do casamento anterior com Flavia Vitorino, enquanto ela também já é mãe de Laura, de um relacionamento anterior, afirmou que o casal pensa, ainda assim, em crescer a família.

“Quando a gente encontra a nossa alma gêmea, acho que é inevitável não pensar em ter um fruto desse nosso amor. Então, não está descartado, não”, declarou Marco Luque, que é 19 anos mais velho que a esposa – que tem 32, enquanto ele, 51.

Em breve, Luque e Jéssica pretende realizar uma viagem de lua de mel. “Esse período na ilha também é uma lua de mel, mas como estávamos com as nossas filhas, guardamos a lua de mel para um outro momento. Estamos retomando agora os trabalhos, os shows, mas, assim que tivermos um espacinho na nossa agenda, vamos com certeza ter uma lua de mel”, adiantou ele.

