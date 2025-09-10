Aos 73, Herson Capri fala sobre envelhecimento e rotina saudável: “Tenho uma vida normal”
Clique aqui e escute a matéria
Herson Capri, ator de novelas de sucesso da Globo, abriu o jogo sobre como têm lidado com as transformações físicas ocasionadas pela terceira idade. Aos 73 anos, o veterano contou que leva uma rotina saudável e equilibrada.
“Tenho uma vida normal”
“Eu estou me sentindo muito bem. É claro que tem alguns pequenos desgastes naturais da idade, mas eu tenho uma vida muito normal. Eu malho, nado, faço pilates, musculação…”, disse ele, em entrevista à revista Caras.
Herson Capri, que pôde ter sido visto em uma recente participação na novela Vale Tudo, da Globo, acredita que estar ativo em diferentes projetos artístico contribui em preservar a energia física.
“Sim, trabalhar em uma função que a gente gosta com certeza mantém a mente e o corpo jovem!“, afirmou ele, que é pai de cinco filhos, e ressaltou que a experiência de criar cada um deles é única. “Inevitavelmente existe diferença. Cada filho é um, é um universo diferente, uma cabeça diferente, um corpo diferente, tudo é diferente. Precisa ter um tratamento diferenciado. Aliás, com todo mundo, não só com filhos”, concluiu.
VEJA MAIS: Herson Capri é fotografado de sunga em praia carioca
O post Aos 73, Herson Capri fala sobre envelhecimento e rotina saudável: “Tenho uma vida normal” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.