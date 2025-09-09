Relações duradouras: os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Relações duradouras são raras no mundo das celebridades, mas alguns casais famosos brasileiros provam que o amor pode resistir ao tempo. A seguir, destacamos casais que estão juntos há mais de 30 anos, compartilhando histórias de companheirismo e superação.?

Tony Ramos e Lidiane Barbosa

O ator Tony Ramos e sua esposa Lidiane Barbosa estão casados há mais de 50 anos. Eles se conheceram na juventude e construíram uma vida sólida juntos, sendo um exemplo de parceria no meio artístico.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa (Foto: Estevam Avellar/Globo)

Xororó e Noely

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, e Noely estão casados há mais de 40 anos. Pais da cantora Sandy e do músico Junior Lima, eles mantêm uma relação discreta e harmoniosa.

Xororó e Noely (Foto: Reprodução/Instagram)

Glória Pires e Orlando Morais

A atriz Glória Pires e o cantor Orlando Morais estão casados há mais de 35 anos. Eles são pais de três filhos e frequentemente compartilham momentos familiares nas redes sociais.

Glória Pires e Orlando Morais (Foto: Reprodução/Instagram)

Malu Mader e Tony Bellotto

A atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, estão juntos desde 1990. O casal é conhecido por manter uma vida pessoal reservada e longe dos holofotes.

Malu Mader e Tony Bellotto (Foto: AgNews)

Marco Nanini e Fernando Libonati

O ator Marco Nanini e o produtor Fernando Libonati também compartilham uma relação de mais de 35 anos. Eles vivem um relacionamento baseado em amizade e companheirismo, sendo um exemplo de união duradoura.?

Marco Nanini e Fernando Libonati (Foto: Reprodução/Instagram)

Martinho da Vila e Cléo Ferreira

O cantor Martinho da Vila e Cléo Ferreira estão juntos há mais de três décadas. Eles mantêm uma relação sólida e discreta, longe dos holofotes da mídia.?

Martinho da Vila e Cléo Ferreira (Foto: Reprodução/Instagram)

