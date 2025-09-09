Juju Ferrari acusa Dayanne Bezerra de usar Justiça para intimidação
A coluna de Fábia Oliveira revelou que Juju Ferrari apresentou defesa em processo movido por Dayanne Bezerra, irmã de Deolane. “Ela me acusou de ofendê-la em redes sociais”, destacou Juju.
Segundo Dayanne, a influenciadora debochou de agressões sofridas em festa de Carlinhos Maia, exigindo R$ 30 mil por danos morais. Juju respondeu que a briga começou em 2023 e “sempre gerou polêmicas e engajamento para ambas”.
Juju disse ter apenas opinado sobre briga de Dayanne com Rico Melquiades. Também afirmou que Dayanne “usa o tribunal para intimidar quem comenta sua vida”. Citou processos contra Blogueirinha e Felipe Neto.
Por fim, Juju declarou exercer “direito à liberdade de expressão” e considerou exagerado o valor exigido. “Se houver condenação, que não ultrapasse R$ 2 mil”, concluiu a defesa.
