Influenciadora desabafa sobre preconceito por ter corpão: “Fui chamada de burra pelo meu bumbum”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/09/2025 às 8:43
A influenciadora fitness Janaína Prazeres, de que ficou reconhecida internacionalmente como a “mulher perfeita” em um estudo de inteligência artificial, revelou que sofre preconceitos pelo corpo extremamente definido.

“Fui chamada de burra pelo meu bumbum”

Em entrevista à revista Quem, a beldade, de 35 anos, contou que foi alvo de ataques em virtude do tamanho do próprio bumbum. “Já fui julgada como burra pelo tamanho do meu bumbum. Existe a ideia de que mulher com curvas não pode ser inteligente, como se a aparência definisse tudo”, disse.

“Quando morei fora do Brasil senti ainda mais isso, porque nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos”, explicou Janaína Prazeres. Ela, que foi anunciada como apresentadora da final do Super Miss Bumbum Brasil 2025, celebrou a oportunidade e o peso deste ofício.

“Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso”, concluiu ela.

