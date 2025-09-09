Influenciadora desabafa sobre preconceito por ter corpão: “Fui chamada de burra pelo meu bumbum”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora fitness Janaína Prazeres, de que ficou reconhecida internacionalmente como a “mulher perfeita” em um estudo de inteligência artificial, revelou que sofre preconceitos pelo corpo extremamente definido.

“Fui chamada de burra pelo meu bumbum”

Em entrevista à revista Quem, a beldade, de 35 anos, contou que foi alvo de ataques em virtude do tamanho do próprio bumbum. “Já fui julgada como burra pelo tamanho do meu bumbum. Existe a ideia de que mulher com curvas não pode ser inteligente, como se a aparência definisse tudo”, disse.

“Quando morei fora do Brasil senti ainda mais isso, porque nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos”, explicou Janaína Prazeres. Ela, que foi anunciada como apresentadora da final do Super Miss Bumbum Brasil 2025, celebrou a oportunidade e o peso deste ofício.

“Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso”, concluiu ela.

VEJA MAIS: Influencer eleita a mulher perfeita pela Inteligência Artificial cria lista inusitada sobre as “desvantagens” de ser bonita demais

O post Influenciadora desabafa sobre preconceito por ter corpão: “Fui chamada de burra pelo meu bumbum” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.