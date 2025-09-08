fechar
João, filho de Fábio Assunção, sobre seguir os passos do pai como ator

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/09/2025 às 14:24
Aos 22 anos, João Assunção é presença constante em festivais como Rock in Rio e The Town, mas sua rotina vai além dos holofotes.

Em entrevista, contou: “O João ator está tirando uma sonequinha. Fiz um curta agora no começo do ano, fiz uma peça também”.

Veja também: “É muita falta do que fazer ficar julgando”, diz Fábio Assunção sobre diferença de idade

Filho de Fábio Assunção, ele explicou: “Tenho feito coisas aqui e ali, porque amo, mas entendi que não é o que faço melhor”.

No The Town, o empresário coordenou “uma equipe de dez pessoas na produção de conteúdo para os clientes” e declarou: “Sou muito apaixonado pelo que a gente tem feito”.

