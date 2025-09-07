fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/09/2025 às 18:07
Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro
Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Michael Cimino, ator conhecido por seu papel como Victor Salazar na série “Love, Victor“, sofreu um acidente de carro na última quinta-feira (4). Em suas redes sociais, ele compartilhou fotos da caminhonete vermelha destruída e comentou:

“Bom, hoje com certeza foi péssimo. Estou muito grato. Estou bem, só uma dorzinha nas costas, poderia ter sido muito pior.” Ele também se despediu do veículo, dizendo: “Descanse em paz, mamãe”.

Curiosamente, o carro no qual Michael sofreu o acidente era um veículo reserva, já que o seu havia sido roubado naquela mesma manhã. Em outro post, ele revelou: “Meu carro também foi roubado esta manhã”.

— Léo Balmant (@LeoBalmantt) '; twitter.appendChild(scr); })();

Michael Cimino (Foto: Reprodução/Instagram)
Michael Cimino (Foto: Reprodução/Instagram)
Michael Cimino (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Michael Cimino?

Michael Cimino nasceu em 10 de novembro de 1999, em Las Vegas, Nevada, e iniciou sua carreira artística ainda jovem. Ele é descendente de italianos, alemães e porto-riquenhos. Sua trajetória na atuação começou aos oito anos, quando ingressou em um grupo de teatro local. Após se mudar para Los Angeles aos 18 anos, ele conquistou papéis em produções como “Annabelle Comes Home” (2019) e “Training Day” (2017). No entanto, foi como protagonista da série “Love, Victor”, lançada em 2020, que ele ganhou reconhecimento internacional, interpretando um adolescente latino em busca de sua identidade sexual.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da atuação, Michael é músico e lançou seu primeiro EP, “I’m Somewhere Out There”, em 2022. Em 2025, ele lançou o single “Superhero”, que integra seu segundo EP, também intitulado “Superhero”. Ele também é conhecido por seu trabalho como dublador, dando voz ao personagem Kevin Grant-Gomez na série animada “Hamster & Gretel” do Disney Channel. Recentemente, ele estrelou os filmes “Girl Haunts Boy” (2024) e “Until Dawn” (2025) e a série “Motorheads – Velozes e Apaixonados” (2025).

O post Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro
Michael Cimino

Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro
Morre o cineasta americano Michael Cimino
LUTO

Morre o cineasta americano Michael Cimino

Compartilhe

Tags