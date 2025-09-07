Michael Cimino, ator da série ‘Love, Victor’, sofre acidente de carro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Michael Cimino, ator conhecido por seu papel como Victor Salazar na série “Love, Victor“, sofreu um acidente de carro na última quinta-feira (4). Em suas redes sociais, ele compartilhou fotos da caminhonete vermelha destruída e comentou:

“Bom, hoje com certeza foi péssimo. Estou muito grato. Estou bem, só uma dorzinha nas costas, poderia ter sido muito pior.” Ele também se despediu do veículo, dizendo: “Descanse em paz, mamãe”.

Curiosamente, o carro no qual Michael sofreu o acidente era um veículo reserva, já que o seu havia sido roubado naquela mesma manhã. Em outro post, ele revelou: “Meu carro também foi roubado esta manhã”.