Aos 89 anos, Carlos Alberto de Nóbrega recebeu uma homenagem carinhosa de sua esposa, Renata de Nóbrega, nas redes sociais. Com 49 anos, ela é 40 anos mais jovem que o humorista e aproveitou para brincar sobre a diferença de idade entre os dois.

“Achei essas fotos no meu álbum do celular, e são do ano de 2020. Para quem me pergunta sobre nossa diferença de idade, eu respondo: CASEI COM UM COROA GATO ou NÃO? Amo essas fotos e a barba”, escreveu Renata, arrancando sorrisos dos seguidores.

Veja também: Carlos Alberto de Nóbrega quebra o silêncio sobre acusações contra esposa

Nos comentários, os internautas encheram o casal de elogios. “Vocês dois são especiais. Você super iluminada, ele super simpático também. Casalzão!”, disse uma seguidora animada.

Outra fã destacou: “Lindosss a idade não define felicidade de ninguém, o importante é ser feliz…”, apoiando o amor do casal sem restrições.

O post Mulher de Carlos Alberto de Nóbrega posta foto do marido de sunga: ‘Coroa gato’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.