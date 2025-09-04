David Cardoso, o Rei da Pornochanchada, desabafa após ser internado com infecção
David Cardoso, que ficou conhecido por ter se tornado Rei da Pornochanchada, gênero de filmes de cunho erótico e sexual entre as décadas de 70 e 80, relatou nas redes sociais o susto que passou ao ser internado.
O ex-ator precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital San Lucas, enquanto participava de um festival de cinema em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai.
Em post feito no Facebook, o Rei da Pornochanchada descreveu o susto. “Estava sendo homenageado no festival de cinema e fui internado às pressas na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Peguei uma infecção generalizada. Passei 48hs no hospital particular sob cuidados”, disse.
A infecção generalizada foi causada por complicações da Chikungunya, e ele tranquilizou os admiradores sobre seu estado de saúde atual. “Hoje reinicio a fisioterapia aqui na capital (Campo Grande). A coisa está controlada, mas perigosa. Medicação sem parar. É a vida”, explicou ele.
