Zezé Di Camargo avalia desafios da paternidade aos 63 anos: “Quero deixar um legado”

Zezé Di Camargo abriu o coração sobre a atual fase que vive com a paternidade. O cantor sertanejo, que já é pai de três filhos adultos, Wanessa, Camilla e Igor Camargo, frutos do antigo relacionamento com Zilu Godoi, têm cuidado da caçula, Clara, de 8 meses, sua filha com Graciele Lacerda.

Em entrevista à Caras TV, o artista abriu o coração sobre a transformação profunda que o fez repensar até o sentido da vida. “Costumo dizer que ser pai depois de certa idade, depois de outros filhos já criados, é como iluminar a vida de novo”, declarou.

“Traz vigor, vontade de viver, renasce tudo. Parece que você está começando outra vez, com novas conquistas e responsabilidades. Essas sensações voltam todas e trazem uma alegria enorme”, disse Zezé Di Camargo. Para ele, essa nova fase chegou com mais maturidade e o mesmo entusiasmo de quando aconteceu na primeira vez.

“Muita gente pensa que, com certa idade, não tem mais condição de ser pai ou mãe. Isso é bobagem. Para a mulher, existe uma limitação, mas para o homem, não. Eu sou vasectomizado e, mesmo assim, consegui ser pai novamente através de um método da medicina chamado pulsão. Isso trouxe novos pensamentos, conquistas, ambições. Foi realmente um renascimento na minha vida”, afirmou Zezé, que descreveu suas expectativas pelo legado que pretende deixar como uma figura paterna.

“Quero deixar um legado”

“Quero ser lembrado como um pai maravilhoso. Apesar de ser pequenininho, sempre procurei dar aos meus filhos tudo o que precisavam. Estive ao lado deles em cada tropeço, em cada situação. Quero que eles lembrem: meu pai foi um pai maravilhoso. Esse é o legado que quero deixar”, concluiu ele.

