Nizam se afasta de conteúdo adulto e desabafa: ‘Encerrar ciclo’
Nizam, que se tornou conhecido pela sua participação no BBB 24, anunciou que deixará de produzir conteúdo adulto em plataformas do gênero. Ele confessou que entrou por questões financeiras, mas não ve mais necessidade de continuar no ramo.
“Entrei por uma questão financeira e, naquele momento, foi uma escolha válida. Mas já há alguns meses vinha refletindo sobre encerrar esse ciclo e só não finalizei antes por respeito a quem me acompanhava por lá. Hoje, com novas fontes de renda e outros projetos em andamento, sinto que esse capítulo se encerrou”, explicou em entrevista ao Gshow.
O ex-BBB mostrou gratidão ao período que produzia conteúdo adulto, mas no momento quer novos desafios. “Foi uma etapa importante, que me trouxe aprendizados e conexão com pessoas que me apoiaram muito. Mas agora quero mostrar novos lados da minha trajetória, com desafios que reflitam melhor quem eu sou e onde quero chegar”, refletiu.
Para os fãs de Nizam, o bonitão prometeu: “O público pode esperar por projetos que falem mais da minha essência, da minha força e da minha visão de futuro. Estou pronto para o próximo capítulo”, disse.
