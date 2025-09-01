Tiago Abravanel lista regras no relacionamento aberto com o marido: “Não é bagunça”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Tiago Abravanel abriu o coração sobre o atual momento do relacionamento com Fernando Poli. Os dois, que estão completando dez anos juntos, oficializaram a união no civil em 2022, e vivem um estilo não-monogâmico.

Em entrevista à revista Quem, o ator falou sobre a longevidade do casamento. “Ao mesmo tempo que não é comum a gente ver tantos casais LGBT’s juntos há tanto tempo, nós temos vários amigos que são casados há muito tempo também. Vários amigos mesmo. Então, para a gente, ficou um pouco normal esse lugar de ter uma parceria há muito tempo”, disse.

“Não é bagunça”

O neto de Silvio Santos (1930-2024), por sua vez, refletiu acerca dos limites impostos na relação aberta com Fernando Poli. “Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que ultrapasse o respeito que eu tenho por ele, e vice-versa, tanto dentro da relação, quanto em relações paralelas”, declarou.

Apesar das regras, Tiago Abravanel ponderou que há uma tendência de mudanças constantes. “Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo”, concluiu.

VEJA MAIS: Tiago Abravanel relembra perda de Silvio Santos e destaca força da mãe

O post Tiago Abravanel lista regras no relacionamento aberto com o marido: “Não é bagunça” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.