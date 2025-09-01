fechar
Tiago Abravanel lista regras no relacionamento aberto com o marido: “Não é bagunça”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 8:20
Tiago Abravanel abriu o coração sobre o atual momento do relacionamento com Fernando Poli. Os dois, que estão completando dez anos juntos, oficializaram a união no civil em 2022, e vivem um estilo não-monogâmico.

Em entrevista à revista Quem, o ator falou sobre a longevidade do casamento. “Ao mesmo tempo que não é comum a gente ver tantos casais LGBT’s juntos há tanto tempo, nós temos vários amigos que são casados há muito tempo também. Vários amigos mesmo. Então, para a gente, ficou um pouco normal esse lugar de ter uma parceria há muito tempo”, disse.

“Não é bagunça”

O neto de Silvio Santos (1930-2024), por sua vez, refletiu acerca dos limites impostos na relação aberta com Fernando Poli. “Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada que ultrapasse o respeito que eu tenho por ele, e vice-versa, tanto dentro da relação, quanto em relações paralelas”, declarou.

Apesar das regras, Tiago Abravanel ponderou que há uma tendência de mudanças constantes. “Tem uma [regra] que hoje cabe, amanhã não cabe mais, depois pode caber de novo. Somos seres humanos, temos sentimentos, temos vontades, temos frustrações e isso tudo tem que estar sempre alinhado. E, quando não está alinhado, volta, conversa, discute, tem crise, fica sem falar, volta a conversar de novo, e assim vai. Não é uma coisa estática. Estamos mudando o tempo todo”, concluiu.

