Ricardo Tozzi, o eterno Fabian de Cheias de Charme, exibe peitoral saliente em vídeo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 22:40
Ricardo Tozzi, ator, mostrou um vídeo se exercitando, em seu perfil na rede social. O eterno Fabian, de Cheias de Charme, mostrou o abdômen trincado e peitoral saliente.

O ator em agosto completou 50 anos. Em entrevista ao Splash Uol, ele celebrou a nova fase. “Estou muito bem em todos os sentidos: corpo, mente, alma, entendimento do propósito da vida. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Hoje, posso dar ao luxo de escolher apenas o que eu acho que faz sentido para mim. Por dentro, eu sinto que tenho 30 anos de idade”, contou.

Afastado das novelas, Ricardo Tozzi, recentemente, fez uma breve participação em Dona de Mim. Na trama, o ator acabou reencontrando Claudia Abreu, com quem trabalhou em Cheias de Charme.

“É uma participação super afetiva. O convite veio do Allan Fiterman, diretor com quem trabalhei em ‘Cheias de Charme’. O Ronald é um ator de TV que não tem menor experiência com teatro, então ele vai cometer uma série de erros durante o trabalho com a Filipa”, comentou na época.

Ricardo Tozzi. Foto: Reprodução/ Instagram
Ricardo Tozzi. Foto: Reprodução/ Instagram

