Ricardo Tozzi, o eterno Fabian de Cheias de Charme, exibe peitoral saliente em vídeo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ricardo Tozzi, ator, mostrou um vídeo se exercitando, em seu perfil na rede social. O eterno Fabian, de Cheias de Charme, mostrou o abdômen trincado e peitoral saliente.

O ator em agosto completou 50 anos. Em entrevista ao Splash Uol, ele celebrou a nova fase. “Estou muito bem em todos os sentidos: corpo, mente, alma, entendimento do propósito da vida. Eu trabalhei muito para chegar até aqui. Hoje, posso dar ao luxo de escolher apenas o que eu acho que faz sentido para mim. Por dentro, eu sinto que tenho 30 anos de idade”, contou.

LEIA AGORA: Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido

Afastado das novelas, Ricardo Tozzi, recentemente, fez uma breve participação em Dona de Mim. Na trama, o ator acabou reencontrando Claudia Abreu, com quem trabalhou em Cheias de Charme.

“É uma participação super afetiva. O convite veio do Allan Fiterman, diretor com quem trabalhei em ‘Cheias de Charme’. O Ronald é um ator de TV que não tem menor experiência com teatro, então ele vai cometer uma série de erros durante o trabalho com a Filipa”, comentou na época.

Ricardo Tozzi. Foto: Reprodução/ Instagram

Ricardo Tozzi. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Ricardo Tozzi, o eterno Fabian de Cheias de Charme, exibe peitoral saliente em vídeo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.