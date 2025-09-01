fechar
Como estão as crianças da novela Terra Nostra atualmente? Veja o antes e depois

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 17:55
A novela Terra Nostra, sucesso absoluto de 1999 e 2000, voltou à tela da Globo nesta segunda-feira, 1º de setembro, trazendo de volta a emocionante história de amor de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) e a difícil vida dos imigrantes italianos no Brasil.

Entre os destaques do elenco, algumas crianças conquistaram o público e chamaram atenção ao longo da trama. Mais de duas décadas depois, é curioso ver como esses ex-atores mirins estão atualmente.

Confira a seguir:

André Luiz Miranda, o Tiziu

  • Hoje com 38 anos, interpretou Tiziu aos 12 anos, se tornando grande amigo de Matteo na trama.
  • Sua estreia na TV o marcou profundamente: chamou os Estúdios Globo de “fábrica de sonhos”.
  • Continuou na carreira artística, com trabalhos em Floribella, Avenida Brasil, Malhação (2018 e 2019), Gênesis e a série de humor Galera FC.
  • Atualmente casado e pai de uma menina, usa sua visibilidade para discutir representatividade negra na TV, reforçando a importância do protagonismo de autores, produtores e diretores negros.
  • Entre seus trabalhos mais recentes estão a série Arcanjo Renegado e a novela Dona Beja, da Max.
André Luiz Miranda antes e depois (Fotos: Reprodução/Globo/Instagram)

Nicolas Prattes, o Francesquinho

  • Estreou na TV aos 3 anos, interpretando Francesquinho, o filho do casal protagonista em Terra Nostra.
  • Recorda um episódio curioso nos bastidores: sentou em um formigueiro durante as gravações, e sua avó precisou socorrê-lo.
  • Seguiu carreira artística sólida, atuando em Malhação, Rock Story, Éramos Seis, Fuzuê e Mania de Você.
  • Hoje com 28 anos, é casado com a apresentadora Sabrina Sato.
Nicolas Prattes antes e depois (Foto: Reprodução/Globo/Instagram)

