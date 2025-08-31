Naiara Azevedo revela sobre planos de ser mãe após diagnóstico de menopausa precoce

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Naiara Azevedo, de 35 anos, foi diagnosticada com quadro de menopausa precoce sete anos atrás. A condição hormonal, que levou ela a passar por tratamento e reposição hormonal, é alvo de um tratamento constante.

Em entrevista à revista Quem, a cantora sertaneja comentou sobre como andam os cuidados com a saúde atualmente. “Sempre estou acompanhando, cuidando, é uma coisa que a gente não para. Não é só sobre a menopausa, por ser mulher. De seis em seis meses, faço um check-up geral para cuidar não só desse lado meu, mas de tudo”, disse.

“Trabalho com minha saúde, meu corpo é meu instrumento de trabalho, me cuido. Mesmo quem não trabalha com o corpo, cuidar da saúde é um ato de amor-próprio”, declarou ela. Atualmente em um relacionamento com o empresário Bruno Carneiro desde 2024, Naiara Azevedo garante os planos de ser mãe no futuro, independente da condição.

“Quero ter filhos, não só um, quero ter mais. Mas vai ser na hora…Se Deus mandar agora…Na hora que mandar é muito bem-vindo. Se for necessário fazer qualquer tipo de tratamento, nosso objetivo é nossa família. Independentemente se for de forma natural, adotado, da forma que for, vai ser uma família muito amada”, explicou a artista.

Apaixonada, Naiara afirmou que têm encarado a nova fase da vida amorosa de uma forma nunca vista antes. “Não estou redescobrindo o amor, tenho certeza que nunca tinha amado antes”, refletiu ela, que já expôs ter sido vítima de violência doméstica e patrimonial do ex-marido.

O post Naiara Azevedo revela sobre planos de ser mãe após diagnóstico de menopausa precoce foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.