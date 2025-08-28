Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carol Castro atualmente vive uma fase tranquila entre sua vida pessoal e profissional. A atriz, que recentemente concluiu seus trabalhos nas telinhas com a novela Garota do Momento (2024), falou sobre como anda as questões amorosas.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que está publicamente solteira desde o término do relacionamento com oo produtor de cinema Leandro Dias, em setembro do ano passado, confessou que sente vontade de se tornar mãe novamente.

“Já tive vontade, mas sou separada do pai da Nina desde que ela tem 1 ano e pouco. Tive um namoro de três anos depois disso, mas que acabou não sendo possível por bilhões de motivos. Ainda mais do jeito que o mundo está, é um pouco complicado pensar em botar mais vida nele”, explicou ela, que já é mãe da filha única, atualmente com 8 anos.

“Mas é um sonho antigo que ainda existe. Estou com 41 e não congelei (óvulos), fora que não estou namorando com ninguém. Não sei, é realmente uma incógnita. Vai acontecer se for para ser”, disse Carol Castro.

O post Solteira, Carol Castro confessa planos de se tornar mãe novamente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.