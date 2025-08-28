Globo vai mutilar reprise de Terra Nostra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Não pense que a Globo vai exibir os 221 capítulos de Terra Nostra, que volta na próxima segunda-feira (1º), na Edição Especial da Globo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora tem consciência da “barriga” imensa da trama de Benedito Ruy Barbosa. Portanto, a emissora pretende exibir no máximo 150 capítulos. Ou seja, 70 deles serão suprimidos.

LEIA AGORA: Poliana Rocha explica curtida polêmica provocando Virginia Fonseca: ‘Chateada’

Na rede social X, os internautas apontaram teorias para a emissora resolver mutilar a trama de época. “A novela inteira é uma barriga insuportável, não tem como evitar”, “É capaz de usarem a versão internacional nessa edição especial”, “Se flopar, esses 150 viram 115 rapidinho”, foram alguns comentários.

Por falar em Terra Nostra, Antonio Calloni, que viveu o Bartolo, melhor amigo de Matteo (Thiago Lacerda), não escondeu a satisfação com o anúncio da reprise. “Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigrantes retratada na novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte”, disse.

O post Globo vai mutilar reprise de Terra Nostra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.