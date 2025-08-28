Globo vai mutilar reprise de Terra Nostra
Clique aqui e escute a matéria
Não pense que a Globo vai exibir os 221 capítulos de Terra Nostra, que volta na próxima segunda-feira (1º), na Edição Especial da Globo.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora tem consciência da “barriga” imensa da trama de Benedito Ruy Barbosa. Portanto, a emissora pretende exibir no máximo 150 capítulos. Ou seja, 70 deles serão suprimidos.
LEIA AGORA: Poliana Rocha explica curtida polêmica provocando Virginia Fonseca: ‘Chateada’
Na rede social X, os internautas apontaram teorias para a emissora resolver mutilar a trama de época. “A novela inteira é uma barriga insuportável, não tem como evitar”, “É capaz de usarem a versão internacional nessa edição especial”, “Se flopar, esses 150 viram 115 rapidinho”, foram alguns comentários.
Por falar em Terra Nostra, Antonio Calloni, que viveu o Bartolo, melhor amigo de Matteo (Thiago Lacerda), não escondeu a satisfação com o anúncio da reprise. “Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigrantes retratada na novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte”, disse.
O post Globo vai mutilar reprise de Terra Nostra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.