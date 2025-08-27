Vovó fitness rebate preconceito com conteúdo adulto aos 53 anos: “Se incomodam e eu cresço”
A fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, conhecida nas redes sociais como vovó fitness, lamentou ser alvo de preconceito constante no segmento da criação de conteúdo adulto causado pelo etarismo.
“Se incomodam e eu cresço”
Em entrevista à revista Quem, a personal trainer afirmou que lida com comentários negativos com frequência. “As pessoas ainda se incomodam quando veem uma mulher de 55 anos vivendo a própria liberdade sem pedir licença. Já tentaram me reduzir à idade, ao corpo, às minhas escolhas, mas descobri que quanto mais barulho causam, mais eu cresço”, declarou.
Sincera, a vovó fitness aponta que existe, de fato, um tabu para mulheres que, assim como ela, escolheram se dedicar à criação de conteúdos adultos após os 50. “A sociedade sempre tentou controlar o corpo e o prazer das mulheres, principalmente das mais maduras. Eu decidi romper com isso”, disse.
“Mostrar sensualidade, se despir no corpo e na alma é sobre liberdade. Aos 55 anos, minha sexualidade está mais viva do que nunca, e ninguém vai me colocar numa caixa com prazo de validade”, concluiu Andrea Sunshine.
